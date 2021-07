Mauro Colagreco apre a Strasburgo la sua pizzeria “Pecora Negra”

Mauro Colagreco ha appena aperto una nuova pizzeria “Pecora Negra” a Strasburgo, in Francia. Un secondo punto vendita del locale aperto nel 2019 a Mentone, con il claim (in italiano) “La tua pizza preferita”.

Lo chef del Mirazur di Mentone, tre stelle Michelin e una vittoria come miglior ristorante del mondo secondo The World’s 50 Best Restaurant 2019, continua così – come tanti altri al suo livello – la diversificazione in chiave “pop” del proprio business. Perché, tra pizze, hamburger e osterie, pare assolutamente chiaro che non si vive solo di fine dining, e peraltro non c’è nulla di male ad ammetterlo.

La pizzeria Pecora Negra, che ha aperto appunto il suo secondo punto vendita a Strasburgo questa settimana, sarà aperta, in vista della stagione estiva, a pranzo e cena, dal mercoledì al lunedì.

Il format prevede la preparazione di una pizza alla napoletana, preparata secondo la più celebre tradizione italiana, e poi condita però con prodotti locali e regionali. Non solo pizze ma anche piatti italiani, con un menu che cambierà stagionalmente.

“È un bambino che sta nascendo, deve crescere e godersi la regione”, ha detto ai media locali lo chef Mauro Colagreco, felice di aprire un nuovo negozio nella capitale alsaziana.

