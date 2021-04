Mauro Colagreco apre un pop up restaurant a Singapore

L’annuncio arriva direttamente dalla sua pagina Instagram: Mauro Colagreco, uno degli chef più celebri del mondo, sta per lanciare un pop up restaurant a Singapore.

Il nuovo ristorante costola del suo Mirazur di Mentone sarà lanciato – spiega lo chef – il 14 maggio, durerà tre mesi (fino all’11 agosto) e sarà ospitato al Mandala Club di Singapore. L’operazione fa parte dei piani di riinnovamento e crescita del lussuoso Mandala Club, che punta molto alle proposte in chiave gastronomica.

Qui arriverà dunque il tristellato (nonché miglior chef del mondo per The World’s 50 Best Restaurants) Mauro Colagrecco, che insieme al suo team rileverà la guida del ristorante del club, il Restaurant Kin A disposizione dei clienti – preannuncia lo chef di origine argentina – i menu “universo”: quattro percorsi composti da 6 portate a pranzo e 9 portate a cena: Radici, Foglie, Fiori e Frutti.

Ogni piatto è stato pensato dallo chef Colagreco per per esaltare al meglio gli ingredienti secondo le diverse fasi lunari. Significativo, per esempio è il “ The Dark Side of the Moon”, un piatto del menu Roots, composto da pesce, aglio nero e liquirizia: un’esplosione di umami dal colore completamente nero.

Ai clienti verrà dunque proposto un menu alla volta, all’interno di una sala da pranzo trasformata nell’occasione in un campo fiorito pieno di colori. Un piacevole ritorno a Singapore per Colagreco, visto che proprio qui, nel 2019, era stato incoronato come numero uno al mondo.

[Fonte: Food & Wine Gazzette]