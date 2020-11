Mauro Colagreco pronto ad aprire un ristorante a St Moritz in Svizzera

Lo chef tre stelle Michelin Mauro Colagreco si appresta a inaugurare una nuova esperienza svizzera, aprendo il ristorante K all’interno del leggendario Kulm Hotel di St.Moritz.

Lo chef argentino del ristorante Mirazur di Mentone, miglior chef del mondo per la 50 Best Restaurant 2019, sta quindi per fare il suo debutto nella rinomata e ultravip destinazione montana, in un inverno che – ahinoi – si preannuncia particolarmente difficile per il turismo di settore.

Ma, nonostante le difficoltà, Colagreco annuncia che il 15 dicembre aprirà il suo K, una decina di giorni dopo l’apertura della stagione invernale del Kulm Hotel.

“Siamo molto lieti di riaccogliere in hotel Mauro Colagreco, uno degli chef di maggior successo al mondo”, ha dichiarato il Direttore Generale del Kulm Hotel St. Moritz Heinz E. Hunkeler. “Nel marzo 2017 abbiamo avuto l’onore di avere qui Mauro con un pop-up di un mese, nato per aiutarci a lanciare il Kulm Country Club, ma questa volta lo chef starà con noi per la maggior parte della stagione invernale, e noi siamo entusiasti dei suoi piani per il K”.

Il K by Mauro Colagreco sarà aperto solo a cena, dalle ore 19:00 alle ore 21:30, dal martedì al sabato compreso. Colagreco sarà presente personalmente al Kulm Hotel in alcune date, e quando non ci sarà verrà sostituito dal ​​suo Chef de Cuisine Paloma Boitier.

