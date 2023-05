Mauro Uliassi firma il menu delle crociere di lusso di Explora Journeys

di Valentina Dirindin 4 Maggio 2023

Mauro Uliassi è l’uomo che in Italia ha ridato dignità assoluta alla cucina di mare. Uliassi, nel suo ristorante sulla spiaggia di Senigallia, ha pescato e pesce il meglio che l’Adriatico regala e lo trasferisce nel piatto, costruendo percorsi dai sapori mediterranei, nitidi, estrosi; sapori in cui la creatività si fa sorriso, sdrammatizzando quell’aura severa che avvolge l’alta cucina e restituendo un boccone semplice, immediato, diretto. Ed è esattamente quello che continuerà a fare, ora che porta la sua cucina dalle rive all’alto mare, andando a firmare per la prima volta il menu del ristorante Anthology di Explora Journeys, brand di crociere di lusso del gruppo MSC.

Uliassi e il suo team sono stati scelti per guidare il timone della più alta esperienza gastronomica proposta per gli ospiti di Explora I, la nave che comincerà il suo viaggio inaugurale il 17 luglio prossimo. A bordo, dopo vent’anni di esperienza nelle cucine tristellate di Senigallia, salirà Michele Rocchi, che proporrà ai croceristi un menu fatto di piatti iconici del Ristorante Uliassi, come l’ossobuco alla marinara (recuperato dal Lab 2018) o la pasta al pomodoro alla Hilde con foglie di fico.

Il menu di Uliassi sull’Explora I

Dieci portate che raccontano il suo mare, dal gambero crudo con mandarino alla sogliola bergamotto e lattuga, passando per il “Rimini Fest”, il meraviglioso carpaccio di ricciola alla puttanesca, e poi l’ossobuco alla marinara, la pasta al pomodoro, la granita di fragole e il tiramisù. Un bel compendio del lavoro di uno dei migliori chef del panorama nazionale, proposto agli ospiti di Anthology al prezzo di 190 euro, con un 75 euro extra per chi desidera l’abbinamento vini, incentrato anch’esso sul territorio.

Il ristorante di Uliassi sarà solo una – la più prestigiosa – delle undici esperienze culinarie di bordo, che andranno dalla steakhouse alla cucina asiatica, dal Mercato Emporium con una serie di diverse postazioni alla caffetteria in stile europeo. Il menu firmato da Mauro Uliassi sarà disponibile sull’Explora I fino alla fine dell’estate, poi si aprirà una nuova collaborazione con un top chef. “Sono molto felice di offrire agli ospiti di EXPLORA I l’occasione di degustare le mie creazioni culinarie”, ha detto Uliassi. “Conoscendo il gruppo da molti anni, questa collaborazione mi è davvero molto gradita: è un’opportunità unica di esibire la mia interpretazione della cucina italiana e di celebrare la bellezza e la sostenibilità del mare. Ispirandomi ai tesori infiniti dell’oceano, sono impaziente di creare un’esperienza multi-sensoriale per gli ospiti di Anthology”.

La cerimonia di battesimo di EXPLORA I si svolgerà l’8 luglio a Civitavecchia, vicino Roma, seguita dal viaggio inaugurale della nave, che partirà il 17 luglio dal porto di Southampton, nel Regno Unito, per un itinerario di 15 notti attraverso i fiordi norvegesi e il circolo polare artico fino a Copenaghen, in Danimarca.