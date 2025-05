Max Giusti si è talmente calato nei panni di Alessandro Borghese che apre un suo ristorante

A forza di imitare Borghese, anche a Max Giusti è venuta voglia di fare il ristoratore. Nasce così la sua prima avventura imprenditoriale dietro i fornelli, con La Pisanella, locale a tutto tondo situato all’interno del circolo sportivo SSD Play Pisana. Marchio di fabbrica del marketing ristorativo sono le voci che vivono nella testa e negli sketch del comico romano, a cominciare da quella di Alessandro Borghese.

Da imitazione a realtà

Nella periferia verde della capitale è sorto un nuovo ristorante a firma attoriale; è quella di Max Giusti, che pubblicizza il suo locale dove si consumano primi, polpette, pizza, aperitivi a bordo piscina e tutto ciò che vi pare e piace, accompagnati dalla comicità del personaggio televisivo classe ’68.

Sembra che a mettersi troppo nei panni di qualcun altro si rischi di voler fare davvero un salto nella sua vita – prova ne è anche la nuova conduttrice catapultata nel mondo di Bake Off.

Così Giusti, a furia di imitare Borghese con la sua inconfondibile parlata e modo di fare sul set di 4 Ristoranti, ha pensato bene di aprire il suo primo ristorante, annunciandolo a modo suo.

Sulle pagine social, infatti, appare più di un reel che lo vede fare i conti con le sue molteplici personalità, tra le quali non mancano gli chef: da Malgioglio a Borghese (che nella voce di Giusti ha ovviamente verificato la pulizia della cappa), passando per Cannavacciuolo (che ricorda di aggiungere “lo smarino”).

Sketch a parte, il locale esiste davvero e si trova all’interno del circolo sportivo SSD Play Pisana, in via Matteini, 35, gestito dallo stesso attore. In carta troverete una cucina italiana varia, non di stampo puramente romano: primi, secondi, pizze e taglieri, oltre ai menu fissi per i giorni festivi – già diversi da quando il locale ha aperto le porte.