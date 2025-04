Max Mariola apre un’osteria sul lungomare di Napoli

Max Mariola espande il suo regno: le critiche per la carbonara con “show cooking” al tavolo a 30€ sono ormai alle spalle e, dopo 22 mila e passa piatti venduti in un anno, ha raddoppiato la sua presenza milanese proprio il mese scorso, con il suo Bistrot dove propone panini, uova e insalate. Colonizzata Milano, il cuoco romano volge lo sguardo a sud, e individua in Napoli la città ideale per la sua prossima apertura: un’osteria romana chiamata, in onore della madre, Osteria da Fiorella by Max Mariola.

Cosa sappiamo di “Da Fiorella”

Tutto è già pronto per l’inaugurazione, che si svolgerà venerdì 18 aprile e, immaginiamo, sarà un evento preso d’assalto dal fior fiore di foodtubers e influencers, come fu per la sua prima apertura milanese, con l’apertura al pubblico prevista per il giorno seguente, appena prima di Pasqua.

L’idea è quella di un’osteria romana autentica, in cui saranno presenti tutti i classici della cucina della capitale senza modernizzazioni o interpretazioni di sorta, come avviene a Milano. Una scelta, quella della tradizione, che sicuramente lo aiuterà ad entrare nelle grazie della scena della ristorazione napoletana, in cui i volti noti dei social non mancano, e su cui si è affacciato di recente anche Flavio Briatore con la sua catena di pizzerie di lusso “Crazy Pizza”, e in cui quella della cucina romana può dimostrarsi una scelta originale e azzeccata.

Altra scelta imprenditoriale saggia è quella della location: siamo su via Partenope, una vera cartolina affacciata sul golfo di Napoli e Castel dell’Ovo e si troverà a breve distanza diversi vicini illustri come Gino Sorbillo, Vincenzo Capuano ed Errico Porzio. “Da Fiorella” sarà un locale da 40 coperti all’interno più un altro centinaio all’esterno, e promette un conto sui 30 euro per un pranzo o una cena da tre portate: niente cooking show per la carbonara, dobbiamo dedurre.