Mc Donald’s spiega come preparare a casa la colazione durante il Coronavirus

Se non puoi andare da Mc Donald’s e la multinazionale che viene a casa tua durante il Coronavirus. Già, perché il colosso americano spiega al pubblico britannico come realizzare a casa la loro colazione preferita: Sausage&Egg McMuffin (salsiccia e uova). “Non stiamo dicendo che sarà buono come il nostro, ma al momento è il modo migliore per soddisfare le papille gustative durante questo lockdown”, scrive il fast-food.

Per preparlo servono: un muffin inglese, 75 grammi di salsiccia, 2 uova, una fetta di formaggio americano e 1 patata, sale, pepe e olio. Bisogna tostare il muffin, poi modellare la carne (condita con sale e pepe) come se fosse un tortino e cuocerla su una griglia per 6/7 minuti. Le uova vanno rotte nell’anello per stampo con un po’ d’olio e dopo bisogna coprire la padella per 2/3 minuti. Alla fine si assemblano i vari ingredienti.

Insomma, se noi in Italia ci barcameniamo tra pizze fatte in casa e profumo di soffici torte, in Gran Bretagna l’aspirazione per consolare gli animi afflitti dalla quarantena è copiare le ricette del McDonald’s. Qualche giorno fa, una mamma inglese ha addirittura creato delle scatole homemade dell’Happy Meal e le ha ribattezzate MumDonald’s.

Fonte: [The Mirror]