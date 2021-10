McDonald’s, a Nembro i dipendenti raccolgono 210kg di rifiuti

70 in tutto i dipendenti McDonald's e volontari presenti, che hanno dedicato la loro domenica per pulire alcune aree del paese, in collaborazione con il Comune.

di Marco Locatelli 12 Ottobre 2021

I dipendenti del McDonald’s di Nembro (in provincia di Bergamo), insieme ai loro familiari e ad alcuni cittadini, hanno raccolto la bellezza di 210 kg di rifiuti in occasione dell’iniziativa “Le giornate insieme a te per l’ambiente” che si è svolta domenica 10 ottobre.

70 in tutto i volontari presenti, che hanno dedicato la loro domenica per pulire alcune aree del paese, in collaborazione con il Comune. Nembro è solo una delle 100 tappe in tutta Italia dove i ristoranti McDonald’s coinvolgono associazioni e cittadini per stimolare la pulizia di parchi, strade, piazze e tanto altro.

McDonald’s ha ormai intrapreso la strada dell’attenzione all’ecologia e all’impatto ambientale da ormai diversi anni: pochi giorni fa, infatti, McDonald’s ha annunciato che il 99,6% degli imballaggi di carta, tovaglioli e portabicchieri deriva da fibre riciclate sostenibili o provenienti da fonti certificate.

Altra novità – che riguarda pure l’Italia – entro il 2025, McDonald’s utilizzerà molta meno plastica per i giochi inclusi negli Happy Meal, il menu dei piccoli. Solo in Italia, il cambiamento riguarda 30 milioni di Happy Meal ogni anno.