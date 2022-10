McDonald’s apre alle nuove assunzioni: si cercano 12 mila dipendenti

di Luca Venturino 18 Ottobre 2022

McDonald’s è alla ricerca di 12 mila nuovi dipendenti per i propri ristoranti sparsi sul territorio nazionale: il colosso a stelle e strisce, infatti, ha intenzione di aprire ben 160 nuovi locali nel nostro caro vecchio Stivale, e necessita pertanto di un aumento della forza lavoro. Il piano delle assunzioni, secondo quanto trapelato, comprende un breve percorso di formazione calibrato secondo le mansioni che si andranno a svolgere, e prevede contratti a tempo indeterminato o di apprendistato.

È importante notare, in questo contesto, che il percorso di formazione di cui sopra permette a chiunque – anche a chi, di fatto, non ha esperienza pregressa o particolari competenze nel contesto della ristorazione o dei fast food – di partecipare alle selezioni a prescindere dalla ricchezza del proprio Curriculum Vitae. Come già accennato, il colosso americano punta ad arrivare a 800 ristoranti complessivi sul territorio nazionale, in crescita sugli attuali 640; e le nuove offerte di lavoro – che di fatto ammontano a dodici mila – spaziano su un ampia scelta di posizioni aperte. Per candidarsi è sufficiente visitare la pagine Lavora con noi sul sito ufficiale di McDonald’s, caricando la propria candidatura per una posizione aperta o inviando una candidatura spontanea nel caso in cui non sia presente al momento l’offerta di lavoro più calibrata alla propria preparazione ed esperienza professionale.