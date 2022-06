McDonald’s apre il primo locale nel Chianti nonostante le polemiche

di Luca Venturino 15 Giugno 2022

Gli archi dorati approdano anche nella zona della Valdelsa e del Chianti: nella giornata di lunedì 13 giugno, infatti, il Comune di Barberino Tavarnelle ha celebrato l’apertura del primo ristorante McDonald’s, che di fatto impiega 45 dipendenti e offre ben 223 posti tra l’interno e l’esterno, con tanto di corsie delegate ai servizi di McDrive e McCafé. Diciamo “celebriamo” perché, a giudicare dalla mole della fila degli avventori in attesa, l’inaugurazione deve essere stata davvero una festa.

Un approdo che di fatto è avvenuto in un contesto apertamente ostile: negli ultimi mesi le polemiche che hanno circondato l’apertura del locale in questione sono state innumerevoli, e di fatto furono in primis innescate dalle dichiarazioni decisamente bellicose del sindaco di Poggibonsi, David Baroncelli. “Noi siamo contrari, fortemente contrari alle scelte di Barberino Tavarnelle e a questa in modo particolare” aveva spiegato. ” Lo abbiamo detto nei modi formali e informali possibili. Ogni volta parole di apparente comprensione. I fatti tuttavia raccontano altro. La zona di confine è già fortemente compromessa per le pessime scelte urbanistiche fatte principalmente dalle amministrazioni di Barberino negli anni e decenni scorsi”.