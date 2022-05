McDonald’s: campione dei pesi massimi multimilionario chiede di avere un hamburger gratis

di Manuela 11 Maggio 2022

Nel Regno Unito sta facendo discutere una vicenda che ha come protagonista Anthony Joshua. L’ex campione dei pesi massimi, nonché multimilionario, è andato da McDonald’s e qui ha chiesto se gli aggiungevano un hamburger gratis. Ripetete con me: multimilionario chiede un hamburger gratis.

Tutto è successo nel McDonald’s della sua città natale, Watford. Joshua ha ordinato il pranzo insieme al suo figlioletto JJ di sei anni. Mentre si trovava di fronte al dipendente del colosso dei fast food, gli ha chiesto cortesemente se stesse bene.

Alla conferma del dipendente, ecco che, a sorpresa, Joshua gli ha chiesto se poteva dargli un hamburger in più gratis. Il dipendente, pensando di aver sentito male, gli ha chiesto di ripetere e Joshua ha confermato che avrebbe gradito un altro hamburger. Così il dipendente gli ha chiesto quale volesse e pugile gli ha risposto “Qualsiasi, sorprendimi”.

Quando questa storia è saltata fuori, i fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi perché un multimilionario come lui avesse avuto bisogno di chiedere un hamburger gratis considerando che ha tutti i soldi del mondo.

Alcuni utenti sui social hanno criticato il pugile per questa richiesta che è apparsa inopportuna, ricordando che ci sono persone che, in un momento in cui il costo della vita è aumentato dappertutto, stanno lottando per potersi comprare del cibo. E nonostante ciò, lui ha il coraggio di chiedere del cibo gratis, pubblicando poi il tutto su Snapchat e mettendo potenzialmente nei guai il dipendente di McDonald’s.

Forse Joshua intendeva chiedere un regalo in quanto vip? Ma anche così il gesto sarebbe stato del tutto fuori luogo. Era uscito con i soldi contati? Stava forse dando una lezione di vita e mostrando a tutti come si diventa ricchi, cioè chiedendo pasti gratis quando hai a disposizione una caterva di soldi tale che potresti comprarti quel McDonald’s e anche tutti quelli limitrofi?