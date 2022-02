McDonald’s: cliente chiede sottaceti extra, gliene mettono 25 in un hamburger

di Manuela 25 Febbraio 2022

Succede solo da McDonald’s: un cliente ordina sottaceti extra e gli arriva un hamburger con 25 fette di sottaceti. Alla fine il famigerato Pesce d’Aprile McPickle è diventato realtà!

Ma procediamo con ordine. L’utente di Reddit u/lostcrafts ha pubblicato la foto dell’hamburger incriminato, spiegando cosa fosse successo. In pratica l’utente si era recato da McDonald’s e aveva chiesto semplicemente dei sottaceti extra nel suo hamburger. Di sicuro, però, non si aspettava che gliene mettessero 25 fettine! L’utente in realtà è stato soddisfatto della cosa: pensava che al massimo avrebbe ricevuto 4 fettine extra e che McDonald’s avesse delle regole in merito.

A questo punto non sono mancati commenti, fra utenti che condividevano esperienze analoghe e dipendenti dei fast food che spiegavano come fosse potuta succedere una cosa del genere. E non può non tornare alla mente un vecchio Pesce d’Aprile di McDonald’s Australia: aveva postato la foto del McPickle, il McCetriolo, sostenendo che fosse un nuovo panino con doppio strato di cetriolini.

I patiti dei cetriolini (che sono più di quanto si possa immaginare, a quanto pare), erano stati esaltati dalla cosa, salvo poi precipitare in una cocente palude di delusione quando hanno scoperto che il McPickle non esisteva, ma trattavasi di Pesce d’Aprile.

Ma torniamo al McPickle reale. Un ex dipendente di fast food ha sottolineato che, semplicemente, quando le persone chiedono un extra, ricevono un extra. Certo, come dargli torto? Ma passare da tot cetriolini a 25 cetriolini forse è un filino esagerato.

Comunque sia, non è la prima volta che succede una cosa del genere. Un altro Redditor ricorda che nel 2005 aveva ordinato un hamburger specificando “niente sottaceti”: il panino che aveva ricevuto conteneva 22 sottaceti. A lui era andata decisamente peggio.

Ecco il post originario dell’utente di Reddit: