McDonald’s, cliente s’informa sugli allergeni: la risposta è un volantino con su scritto “Vaff*** e muori”

di Luca Venturino 11 Agosto 2022

Scene di straordinaria cortesia in un McDonald’s d’Oltremanica: secondo quanto riportato prima dal The Daily Mirror e in seguito da Insider, una donna di nome Bernie Bowles aveva chiesto al personale di un locale della nota catena di ristoranti fast food se un panino del menu contenesse glutine. Una richiesta decisamente comprensibile considerando che la nostra protagonista è, per l’appunto, celiaca: uno membro dello staff le ha dunque consegnato una copia della guida informativa sugli allergeni di McDonald’s – una copia che, tuttavia, era stata scarabocchiata con alcune parole decisamente offensive.

“Mi ero accorta che c’erano alcune scritte sul retro e sul davanti” ha spiegato Bowles. “Ma non ci ho fatto troppo caso: ho aperto il volantino e ho cominciato a leggere come se niente fosse”. Una volta che la sua curiosità è stata soddisfatta, la donna ha cercato di restituire il volantino in questione, ma il dipendente le ha risposto che avrebbe potuto tenerlo anche per il futuro. I misteriosi simboli sul retro e sulla copertina del volantino, prima solo adocchiati distrattamente, hanno poi preso senso solo quando la nostra protagonista è tornata a casa e, con più calma, l’ha analizzato nuovamente: un bel “Vaff*** e muori” scritto in caratteri cubitali in penna nera. Ora, noi che non siamo per niente maliziosi vogliamo credere che il lavoratore che gliel’ha consegnato non avesse idea di cosa ci fosse effettivamente scritto sopra – ma allo stesso tempo comprendiamo che Bowles si sia sentita piuttosto offesa.

“Potrebbero essere battute tra i membri del personale, ma dovrebbero fare molta più attenzione” ha commentato, aggiungendo di essere piuttosto infastidita dall’atteggiamento di McDonald’s che non sembrava prendere la situazione sul serio – tanto da offrirle un risarcimento di appena 15 sterline. In realtà, è bene chiarire che un portavoce del colosso a stelle e strisce si è già occupato di commentare la vicenda: “Questo incidente è completamente inaccettabile e non è in alcun modo in linea con i nostri valori aziendali o con ciò che ci aspettiamo dai nostri dipendenti” ha svelato ai microfoni di Insider, assicurando che l’azienda ha già identificato il dipendente responsabile.