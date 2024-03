McDonald’s è il nuovo sponsor della Serie A francese: si chiamerà “Ligue 1 McDonald’s”

Faranno indossare agli arbitri dei costumi da Ronald McDonald? Solo il tempo ce lo dirà. La Ligue 1, massima serie del campionato di calcio d’Oltralpe, cambia il cosiddetto title sponsor, seppur rimanendo nell’universo food: da Uber Eats, che ha seguito le vicissitudini del campionato francese negli ultimi quattro anni, si passa agli archi dorati.

Un poco di cronologia, prima di passare in rassegna le novità: come brevemente accennato in apertura, Uber Eats divenne partner ufficiale della Ligue 1 nel 2019, diventando title sponsor (e guadagnando un po’ il diritto di apparire nel nome ufficiale del campionato – un po’ come la Serie A Tim, tanto per intenderci) nell’anno successivo e mantenendo tale posizione fino ai giorni nostri. Numeri alla mano, il colosso del delivery portava nelle casse del campionato un totale di 15 milioni di euro all’anno. Il nuovo accordo con McDonald’s, stando a quanto lasciato trapelare, dovrebbe però essere ancora più vantaggioso.

Da Ligue 1 Uber Eats a Ligue 1 McDonald’s: il campionato più goloso d’Europa

Il rinnovo del contratto per Uber Eats sarebbe previsto per il 30 di giugno, e stando a quanto riportato dai giornali sportivi locali il colosso del delivery avrebbe proposto di allungare la propria avventura in terra francese con condizioni finanziarie nettamente inferiori. È infatti bene notare che solamente lo scorso anno l’azienda poteva vantarsi di associare al proprio nome a quelli di un campionato dove militavano stelle come Leo Messi, Neymar e Mbappé; ma con i primi due che hanno già abbandonato la League 1 e il terzo che dovrebbe spostarsi verso Madrid ecco che il calcio d’Oltralpe rischia di farsi molto meno attraente.

Occorre, in altre parole, guardarsi intorno e trovare altri sponsor disposti ad almeno pareggiare la precedente offerta di Uber Eats, magari offrendo al miglior offerente quel posto da title sponsor fino a ora occupato dall’azienda di delivery. Qui entra in gioco McDonald’s, che garantirebbe alla Ligue 1 un contratto triennale da 60 milioni di euro complessivi (ossia, tanto per intenderci, 20 milioni di euro l’anno – la Serie A, per darvi un paragone, ne prende 22 dal suo nuovo sponsor Enlive).

Stando a quanto lasciato trapelare dai colleghi di RMC Sport, la trattativa tra la Ligue 1 e McDonald’s sarebbe stata portata avanti direttamente dalle autorità governative francesi, evidentemente preoccupate dalla effettiva sostenibilità economica del calcio d’Oltralpe che, considerando le “perdite” citate qualche riga fa, rischia di fatto di assestarsi a fanalino di coda tra i cinque principali campionati europei.

Se le cifre di McDonald’s dovessero essere confermate si tratterebbe del più alto introito di sempre da parte del title sponsor per quanto riguarda la Ligue 1 – e i giornali francesi assicurano che la stretta di mano è davvero a un passo.