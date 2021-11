McDonald’s: è italiana la migliore Store Manager al mondo

di Luca Venturino 11 Novembre 2021

Il Ray Kroc Award 2022, premio assegnato al miglior Store Manager di un ristorante McDonald’s al mondo, viene assegnato all’italiana Alessandra Marino, Direttrice del locale di Bari Mungivacca. Si tratta di un riconoscimento che, a livello globale, solamente l’1% degli Store Manager può vantare, e le verrà consegnato il prossimo aprile durante la McDonald’s Worldwide Convention in Florida.

Una bella soddisfazione per Marino, che ha cominciato la sua carriera nel brand del fast food nel 2016 come membro della Crew per poi arrampicarsi fino alla posizione di Direttrice, ottenuta nel 2019. E il Ray Kroc Award, dedicato al fondatore, è ora la prova inconfutabile del suo impegno, ed è anche simbolo di quanto il merito, le pari opportunità e la crescita professionale siano di fatto pilastri fondamentali di McDonald’s.

“Vincere il Ray Kroc Award 2022 è stata una delle emozioni più forti che abbia mai vissuto, non avrei mai creduto di raggiungere in così poco tempo un traguardo così importante” ha raccontato Alessandra Marino. “Ringrazio la mia squadra, senza la quale non ce l’avrei mai fatta e spero che questo premio sia una piccola scintilla per accendere una grande fiamma nelle vite lavorative di tutti coloro che si trovano in questa azienda, che possa spingerli a voler fare sempre meglio.”.