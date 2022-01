McDonald’s, il panino vegano McPlant sarà disponibile in altri 600 ristoranti

di Luca Venturino 21 Gennaio 2022

McDonald’s si muove sempre più fiducia nel mercato vegano: a inizio mese vi raccontammo del lancio del suo panino 100% vegano, il McPlant, e ora le intenzioni sono di inserirlo nel menu di altri 600 ristoranti circa nella zona della Baia di San Francisco e Dallas, in Texas.

Il “grande salto” avverrà il 14 febbraio, e si tratta a tutti gli effetti di un modo per monitorare più efficacemente le richieste e i gusti dei propri clienti, seppur il colosso a stelle e strisce del fast food sta portando avanti un approccio piuttosto cauto e, a tratti, fin troppo meticoloso. Il McPlant rappresenta anche un’ottima opportunità per Beyond Meat, partner di McDondald’s in questa avventura tutta verde: le due aziende hanno intrapreso a febbraio una partnership triennale, e con questo test su larga scala BM potrà finalmente tentare di impressionare un gran numero di consumatori con i suoi prodotti. Va detto, però, che in borsa il marchio non se la passa troppo bene: gli analisti di Wall Strett lo guardano con diffidenza a causa del calo complessivo delle vendite di generi alimentari negli Stati Uniti, e il valore del titolo negli ultimi 12 mesi è crollato del 54% giungendo a 4,08 miliardi di dollari.