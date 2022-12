McDonald’s: il report FANual 2022 svela l’articolo più ordinato (e non è un hamburger)

McDonald's ha pubblicato il suo report FANual 2022 e ha svelato quale sia l'articolo più ordinato. E no, abbastanza prevedibilmente non è un hamburger.

di Manuela Chimera 10 Dicembre 2022

Ci avviciniamo alla fine dell’anno ed è tempo di bilanci anche per i colossi del fast food. McDonald’s, per esempio, ha da poco pubblicato il report FANual 2022, svelando quale sia il prodotto più ordinato dai clienti. Che non è un hamburger come erroneamente si possa pensare, bensì il prodotto più ordinato da McDonald’s sono le patatine. Ma dai? Non ci saremmo mai arrivati.

McDonald’s: sono le patatine il piatto più ordinato

Dal report FANuanl 2022 sono emerse alcune singolari abitudini dei clienti di McDonald’s. Per esempio, andando a leggere i vari dati, si scopre che gli abitanti delle Hawaii ordinano praticamente tutto tramite l’app, utilizzandola molto di più rispetto a quanto non facciano gli altri stati. Inoltre i fan delle Hawaii sono i clienti più amanti del pesce in quando sono quelli che ordinano maggiormente il Filet-O-Fish Sandwiches, seguiti dagli abitanti del Maryland.

Ci sono poi i fedelissimi dei pasti a tarda notte: sono gli abitanti di New York che mangiano tantissimo da McDonald’s durante le ore piccole della notte.

Curiosamente, poi, gli abitanti dell’Alaska hanno dimostrato di avere una certa vena di masochismo visto che sono stati i maggiori consumatori del McFlurry, anche in pieno inverno. Ma non è finita qui: in una strana combo con dolce e salato, il menu più ordinato insieme al McFlurry è stato il World Famous Fries.

La salsa più ordinata è il ketchup, mentre parecchi clienti in un anno ordinando anche più di 100 Big Mac o Chicken McNuggets.

Ma andando a vedere la classifica dei prodotti più ordinati da McDonald’s, ecco che al primo posto trionfano le patatine (cosa abbastanza ovvia visto che sono praticamente in tutti i menu):

Patatine: presenti in molti dei menu, sono al primo posto perché si adattano a qualsiasi altra voce del menu, inclusi dolci e gelati. Inoltre sono anche il contorno più ordinato anche quando i clienti prendono un MCFlurry Cheeseburger: secondo posto per il Cheeseburger, in pratica il panino di McDonald’s più amato e che supera pure il Big Mac McChicken: stranamente al secondo posto abbiamo il McChicken, il panino al pollo. Questo forse perché è l’opzione ideale per chi non vuole mangiare un classico hamburger, ma ha bisogno di qualcosa di più dei McNuggets

A proposito dei grandi esclusi: pur non essendo finiti sul podio, Big Mac e McNuggets sono comunque fra i prodotti che sono stati ordinati più di 100 volte in un anno da parte dei clienti affezionati.