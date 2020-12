McDonald’s: in Australia arrivano i Frozen Coke, in 38 gusti diversi

McDonald’s Australia ha appena lanciato il Frozen Coke in trentotto gusti diversi.

Il Frozen Coke è una bevanda ghiacciata, una sorta di dolcissima granita, fatta da McDonald’s a base di Coca Cola. Ora, al classico gusto della bevanda frizzante più celebre del mondo, se ne aggiungono tantissimi altri, tra cui mirtillo, mango, lampone, lime, , vaniglia, ananas e uva.

Coloratissimi, belli da vedere, super american style, i Frozen Coke sembrano proprio una di quelle cose che funzionerebbe molto bene anche per il pubblico italiano, nonostante siano piuttosto lontani dai nostri gusti. E chissà che non arrivino anche da noi, questi ennemila gusti di granita stile McDonald’s diversi.

Per saperlo, bisognerà quantomeno aspettare la bella stagione, perché non è certo questo il momento migliore per lanciare sul mercato una granita ghiacciata. E se vi sembra strano sentir parlare di granite sotto Natale, c’è da ricordare che nell’altro emisfero del mondo si avvicina invece il cuore della stagione calda.

Le bibite costeranno solo un dollaro, in offerta lancio, con la possibilità di aggiungere un topping a piacimento aggiungendo un altro dollari. Con due dollari invece si può avere direttamente il Frozen Coke Deluxe, servito con una spruzzata di panna montata e una spolverata di “fizzy lollies” (non chiedeteci di più, per favore).

[Fonte: Daily Mail]