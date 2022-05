McDonald’s: in Italia debutta l’app che farà concorrenza ai servizi delivery

di Manuela 2 Maggio 2022

Arriva finalmente anche qui da noi in Italia l’app di McDonald’s che fa concorrenza ai sevizi di delivery: in pratica permette di ordinare e pagare direttamente sull’applicazione.

Secondo quanto riferito, il servizio Mobile Order and Pay (MOP) di McDonald’s dovrebbe essere, in teoria, attivo giù in tutta Italia.

Basta scaricare l’app di McDonald’s (disponibile gratuitamente sia sull’App Store per iOS sia sul Google Play Store per Android), ordinare sull’app e pagare direttamente tramite smartphone, salvo poi andare a ritirare l’ordine al McDrive, presso i ristoranti (sia con servizio al tavolo che con take away) o nei parcheggi appositi.

Il tutto bypassando, in pratica, i servizi di delivery (anche se, da come detto, non pare sia possibile la consegna a casa).

Il servizio Mobile Order and Pay di McDonald’s fa parte del ben più vasto progetto di innovazione digitale messo in atto dal colosso dei fast food.

All’interno di questo progetto, oltre all’app rinnovata per permettere ordini e pagamenti interni, ecco che abbiamo anche l’installazione dei menuboard digitali (comprensivi di quelli dei McDrive), la maggior centralità del Customer Relationship Managemente, l’uso di sistemi predittivi delle vendite e la logistica integrata che consente di preparare da soli gli ordini basandosi sulle tendenze.

Dario Baroni, AD di McDonald’s Italia, ha spiegato che, ultimamente, canali diversi come McDrive, McDelivery, Take Away e App, accanto al ristorante, fanno ormai parte delle abitudini quotidiane dei consumatori.