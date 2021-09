McDonald’s, in USA meno plastica nei giochi Happy Meal

di Marco Locatelli 21 Settembre 2021

Entro il 2025, in USA McDonald’s utilizzerà molta meno plastica per i giochi inclusi negli Happy Meal, il menu dei piccoli.

Ad annunciarlo ufficialmente lo stesso colosso del fast food americano, sottolineando come stia lavorando con le società che producono giocattoli per sviluppare nuove idee che non comprendano l’uso della plastica.

Ad esempio, supereroi 3D di cartone che possono costruire direttamente i bambini oppure giochi da tavola con vegetali. McDonald’s sta persino pensando di riciclare i suoi vecchi giocattoli di plastica per realizzare i nuovi vassoi per i ristoranti.

L’obiettivo è di ridurre del 90% l’utilizzo di plastica vergine nei giochi degli Happy Meal rispetto al 2018. Già oggi in UK e Irlanda il colosso regala peluche, giocattoli di carta o libri. Il competitor Burger King, invece, ha eliminato i giocattoli di plastica in Uk nel 2019.