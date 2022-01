McDonald’s, Israele: servizio negato senza Green Pass anche al chiosco touch-screen

Un McDonald's in Israele nega il servizio senza green pass anche a chi si reca al chiosco touch-screen: il divieto vale per tutta l'area ristorazione.

di Manuela 10 Gennaio 2022

Sta facendo discutere un video postato sui social media dove si vede un McDonald’s in Israele che rifiuta di servire i clienti senza green pass. Che, per noi italiani, ormai avvezzi a fare lo slalom fra green pass base e super green pass, non è nulla di strano. Se non fosse che in questo McDonald’s anche il chiosco touch-screen per gli ordini chiede il certificato di vaccinazione.

Nel video, infatti, si vede un utente che si avvicina alle macchinette self-service per fare l’ordine. Qui compare un’ulteriore schermata dove viene chiesto al cliente la conferma di essere in possesso di un green pass valido. Nel caso il cliente dichiarasse di non averlo, ecco che lo schermo torna alla homepage, impedendo così al cliente di procedere con l’ordine.

L’utente di Twitter che ha postato il video ha poi concluso dicendo che se non hai un green pass, al McDonald’s di Bet Shemesh non ti danno da mangiare.

Secondo quanto dichiarato dalla stampa locale, McDonald’s è la prima grande catena di cibo nel paese a negare l’accesso ai clienti che non abbiano un green pass valido. L’azienda ha spiegato che sta solamente seguendo le normative imposte dal governo e che le restrizioni interessano solo l’area della ristorazione.

Un portavoce ha precisato a Fox News che le regole del governo israeliano vietano la vendita di cibo in una zona dedicata alla ristorazione per chi non ha un green pass. Tuttavia, visto che il governo eliminerà il green pass il prossimo lunedì, ecco che anche la schermata sul Mac Touch verrà cancellata. E questo perché si stanno preparando alla quarta dose di vaccino.

Ecco un tweet su Twitter dove è possibile vedere che le macchinette per ordinare touch-screen chiedono il green pass ai clienti: