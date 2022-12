McDonald’s Italia: d’ora in poi le confezioni avranno un coperchio di carta

McDonald's introdurrà, in tutte le sue sedi in Italia, un nuovo coperchio di carta: l'idea è quella di limitare l'uso della plastica.

di Luca Venturino 2 Dicembre 2022

La guerra alla plastica – una crociata eterogenea, multiforme e dannatamente necessaria che di fatto sta inevitabilmente diventando il principale canale d’azione dei brand intenzionati a rivedere il proprio impatto sul nostro pianeta. Poi ehi, è chiaro, il rischio che azioni di questo tipo vengano semplicemente declinate in una ingannevole mano di vernice verde è sempre ben presente: pensiamo al caso della Coca Cola, che di recente ha sponsorizzato la COP27, ossia il summit sull’attuale (preoccupante) situazione climatica delle Nazioni Unite, nonostante sia stata eletta come il maggior produttore di plastica al mondo. La più recente trovata di McDonald’s Italia, tuttavia, pare un passo concreto nella direzione giusta: l’idea è quella di introdurre un nuovo coperchio di carta in modo da diminuire l’utilizzo della plastica nelle confezioni.

Lotta alla plastica attraverso il packaging

La novità andrà naturalmente a coinvolgere tutte le sedi dagli archi dorati distribuite sul territorio italiano, ma verrà introdotta inizialmente in quel di Napoli. “È un percorso cominciato nel 2019 che ci ha portato a ridurre mille tonnellate di plastica, dunque un percorso di conversione a materiali più sostenibili e riciclabili come la carta” ha commentato a tal proposito Massimo Dell’Acqua, Head of Supply Chain McDonald’s Italia, a margine del ‘Roadshow della sostenibilità’ del colosso del fast food.

“Oggi introduciamo un nuovo coperchio di carta che a partire da gennaio sarà in tutte le sedi di Italia, ma si inizia da Napoli” ha continuato Dell’Acqua. “Il nuovo packaging ci consentirà di risparmiare 140 milioni di coperchi di plastica, quindi 250 tonnellate di questo materiale in meno che immetteremo nel sistema”. Numeri importanti, non c’è ombra di dubbio, testimoni di un impegno a proteggere il pianeta che quest’anno ha trovato risonanza anche nella seconda edizione de “Le giornate insieme a te per l’ambiente”.

Il successo delle ‘Giornate insieme a te per l’ambiente’ è stato ampio, anche a livello di adesione” ha sottolineato a tal proposito Massimo Dell’Acqua. “È un progetto che teniamo a cuore perché rappresenta la nostra vicinanza alle comunità in cui operiamo. Così combattiamo l’abbandono dei rifiuti per strada. In questo secondo anno abbiamo fatto 150 giornate di pulizia dell’ambiente in 150 città con la partecipazione di 6mila volontari. Il 50% in più rispetto allo scorso anno. C’è stata anche ampia partecipazione di scuole, associazioni e società sportive e ci ha permesso di raccogliere 5mila sacchi di rifiuti. Un’attività che vede coinvolti noi di McDonald’s, i nostri licenziatari, i nostri staff, ma soprattutto i nostri clienti che vengono a darci una mano. Il valore aggiunto è stato il patrocinio dei comuni”.