McDonald’s Italia, il nuovo amministratore delegato è Dario Baroni

Dario Baroni è il nuovo amministratore delegato di McDonald’s Italia, azienda in cui oggi ricopre la carica di Vice President Brand & Customer Experience. Entrerà nel ruolo il 1 agosto 2021, sostituendo Mario Federico, AD dall’ottobre 2016, che è stato nominato President e Chief Executive Officer di McDonald’s Germania e Lussemburgo.

Dario Baroni è originario di Pisa ed è laureato in Ingegneria Chimica: ha iniziato la sua carriera nel 1999 in Procter & Gamble, dove ha ricoperto diversi ruoli. È in McDonald’s nel 2016, subito dopo essere stato Marketing Director della Consumer Business Unit di Vodafone Italia. Come Chief Marketing Officer di McDonald’s Italia, Baroni è stato un convinto promotore delle strategie digital e ha lanciato la piattaforma MySelection, che punta sull’eccellenza dei prodotti italiani e sul testimonial Joe Bastianich.

Mario Federico ha 32 anni di esperienza nel food service e nel settore dell’hospitality, tra Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Germania e Gran Bretagna. Dentro McDonald’s sta da 22 anni, una lunga carriera in cui ha avuto crescenti responsabilità internazionali. In Italia ha guidato lo sviluppo di McDonald’s verso il traguardo di una rete di oltre 1.000 ristoranti.

[Fonte: Foodaffairs]