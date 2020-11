McDonald’s Japan lancia i rice burgers, con polpette di riso al posto del pane

McDonald’s Japan lancia (di nuovo) i suoi “rice burger”, hamburger in cui le due metà del panino vengono sostituite da due polpette di riso croccante.

Il riso è innegabilmente un alimento base in Giappone e molte persone non si sentono come se avessero cenato completamente se non ne hanno mangiato almeno un po’ (vi ricorda qualcosa, cari Italiani mangiatori di pasta?).

Insomma, di certo in Oriente si preferisce il riso al pane, e McDonald’s se n’è accorto, decidendo di modificare il proprio hamburger. Un tentativo già fatto, in realtà, con un buon successo di pubblico: ora i rice burger tornano nel fast food più famoso del mondo in diverse varianti. La novità più attesa dal pubblico è decisamente il Double Cheeseburger , che nella versione “rice” diventa è “Gohan Dabuchi”, visto che “gohan” significa riso e Dabuchi è un soprannome giapponese per il Double Cheeseburger.

I nuovi panini di riso saranno in vendita in edizione limitata (fino a metà novembre) nel menu serale, disponibile dalle 17 in poi (evidentemente in Giappone non hanno a che fare con problemi di coprifuoco come qui in Europa) a 3,70 dollari l’uno (390 JPY) e nel menu a 6,50 dollari americani (690 JPY).

[Fonte: Japan Today]