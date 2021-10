McDonald’s, Kraft Heinz e Coca-Cola guadagnano nonostante la crisi della logistica

di Dissapore 28 Ottobre 2021

Le merci sono bloccate in mezzo mondo, ma i colossi del food per ora non risentono della crisi della logistica: McDonald’s, Kraft Heinz e Coca-Cola fanno utili oltre le previsioni nel terzo trimestre 2021. Nonostante le continue preoccupazioni per la catena di approvvigionamento mondiale e le limitazioni della pandemia in diverse parti del mondo, le economie di scala funzionano.

Coca-Cola dichiara un fatturato di 10 miliardi di dollari nel periodo luglio-agosto-settembre, un aumento del 16% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Ad aprile, il presidente James Quincey, ha annunciato che il produttore di bevande avrebbe aumentato i prezzi per far fronte all’aumento dei prezzi delle materie prime, sebbene la società non abbia fornito ulteriori precisazioni.

McDonald’s ha registrato un aumento delle entrate del 12,7%, rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, aiutato dagli ordini di consumatori di grandi dimensioni e dagli aumenti dei prezzi dei menu negli Stati Uniti, nonché dalla chiusura dei ristoranti in Europa. La società prevede un rincaro dei prezzi al cliente del 6% negli Stati Uniti quest’anno per affrontare l’aumento dei prezzi del lavoro e delle materie prime.

Kraft Heinz ha comunicato che i suoi utili sono diminuiti nel trimestre dell’1,8%, arrivando a 6,3 miliardi di dollari, rispetto allo stesso periodo di tempo dei 12 mesi precedenti. La vendita della società di frutta a guscio a Hormel ha parzialmente contribuito al calo. E, come conseguenza dell’aumento dell’inflazione, la società ha alzato i prezzi dell’1,5% nei settori della ristorazione e della vendita al dettaglio in tutto il mondo.