McDonald’s lancia il packaging che diventa un tavolino per la Design Week

McDonald's ha lanciato un packaging in edizione limitata per la Design Week: in pratica il TableToGo si trasforma in un comodo tavolino d'appoggio

di Manuela Chimera 21 Aprile 2023

In occasione della Milano Design Week 2023, ecco che McDonald’s ha lanciato un packaging in edizione limitata: si chiama TableToGo e in pratica si trasforma in un comodo tavolino/punto di appoggio da montare dappertutto, assai utile per appoggiare sopra gli hamburger e le patatine appena comprati.

Come funziona il packaging TableToGo di McDonald’s?

Grazie all’agenzia Leo Burnett, McDonald’s ha ideato questo speciale packaging da consegnare a un numero limitato di clienti che ordinano da McDonald’s usando l’app o scansionando un apposito QRcode.

Ovviamente si tratta di un’edizione limitata ideata proprio per la Milano Design Week 2023. La confezione in questione può contenere un massimo di due menu e, una volta aperta, può essere facilmente trasformata in un tavolino che può essere montato o appoggiato dappertutto. In particolare, TableToGo è stato ideato per essere montato sui paletti dissuasori che imperversano per tutta la città di Milano.

Ovviamente TableToGo è prodotto al 100% con materiale riciclabile, ma l’idea alla base di questo packaging è quella di portare con sé un supporto su cui poter appoggiare il cibo. In questo modo Milano potrà essere trasformata nel più grande McDonald’s a cielo aperto del mondo. Questo perché non solo puoi portarti con te dappertutto hamburger e patatine di McDonald’s (a patto di essere in una parte della città in cui sia permesso mangiare per strada), ma puoi anche portarti con te sempre una base di appoggio dove pranzare tutti insieme.

Il che funziona egregiamente se poi si potessero trovare in giro anche dei contenitori dove buttare tale packaging una volta utilizzato. Ma bando alle ciance e ai dettagli, l’idea di poter montare dappertutto un supporto su cui appoggiare i piatti di McDonald’s non è male, anche se in linea di principio tale packaging funziona solamente se sei in un posto dove ci sono dei pali da sfruttare come supporto.

Lo scopo di McDonald’s, poi, è anche quello di rafforzare il suo posizionamento di brand che è capace di dare alle persone momenti in cui sentirsi bene, in qualsiasi luogo esse si trovino. E anche, ovviamente, di convincere i clienti ad usare di più l’app per gli ordini.

Sempre a proposito di McDonald’s e del suo menu, ricordiamo che di recente il suo CEO ha annunciato dei tagli: effettivamente al mondo ci sono 70 versioni differenti del suo sandwich al pollo, forse un tantino troppe. Inoltre McDonald’s ha anche annunciato tagli al personale.