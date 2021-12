McDonald’s lancia in Cina le cyclette per far dimagrire i clienti

In due locali in Cina McDonald's ha introdotto alcune cyclette che permettono ai clienti di fare esercizio fisico mentre mangiano.

di Luca Venturino 22 Dicembre 2021

McDonald’s è in vena di provare cose nuove, non sul menu ma direttamente all’interno dei propri locali: in due ristoranti in Cina, infatti, ha introdotto alcune cyclette che permettono ai clienti di fare esercizio fisico mentre si godono il pasto.

Il colosso del fast food sostiene che si tratta di un modo per ispirare un comportamento più green: dopotutto, facendo girare i pedali si crea energia elettrica che può essere utilizzata per ricaricare apparecchi elettronici come telefonini e tablet; ma potrebbe anche essere un modo per far tacere quei sensi di colpa che inevitabilmente nascono in noi quando ci concediamo la porzione extra di patatine e ketchup. Va detto, però, che questa novità fa parte di uno sforzo ben rappresentato nel tempo da parte di McDonald’s di promuovere un comportamento sano: nel 2018, ad esempio, rimosse i cheeseburger e il latte al cioccolato dal menu per i bambini, in modo da ridurre le calorie consumate dai più piccoli nei ristoranti del brand. O ancora, le numerose modifiche all’Happy Meal, comprendenti la riduzione della porzione di patatine fritte e l’aggiunta della frutta, o l’introduzione nel 2019 del burger PLT (pianta, lattuga e pomodoro).