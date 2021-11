McDonald’s lancia un menu con Mariah Carey

di Luca Venturino 12 Novembre 2021

McDonald’s ha annunciato il Mariah Menu, creato in collaborazione con l’indiscussa Regina del Natale Mariah Carey. Con le festività che si avvicinano, infatti, quale occasione migliore per fare i buoni e regalare (o quasi) ai propri clienti del cibo?

Il nuovo menu consiste in 12 piatti che, dal 13 al 24 dicembre, verranno dati in omaggio ai clienti che hanno eseguito un acquisto di minimo un dollaro attraverso l’app McDonald’s. Una sorta di calendario dell’avvento di golosità, per intenderci, dal Big Mac per iniziare il conto alla rovescia il 13 di dicembre fino ai biscotti di cioccolato il giorno della Vigilia. A rigor del vero tutti gli omaggi fanno parte del menu tradizionale del McDonald’s, o comunque utilizzano ingredienti già impiegati in altre ricette: un metodo semplice per promuovere la propria compagnia senza aumentare eccessivamente il carico lavorativo degli impiegati.

“Alcuni dei miei ricordi preferiti con i miei figli sono i nostri viaggi di famiglia da McDonald’s e, naturalmente, ognuno di noi ha il suo ordine preferito”, ha dichiarato Mariah Carey a proposito dell’annuncio. “Il mio è il cheeseburger e lo prendo con sottaceti extra”.