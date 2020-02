McDonald’s lancia una linea di candele che profumano di hamburger: sold out

Dopo Gwyneth Paltrow e la sua vagina, arriva McDonald’s con le candele profumate all’hamburger, che sono andate sold out nel tempo di dire “happy meal”. Vi avevamo già parlato sotto Natale della curiosa deriva su accessori e abbigliamento intrapresa dal colosso dei fast food americano, che propone sul suo sito di ecommerce un po’ di tutto, dai prodotti meglio riusciti (in effetti, alcune cose sono abbastanza irresistibili, come i calzini con le patatine) alle cose più bizzarrre.

Di quest’ultima categoria fa parte il set di sei candele, ispirate agli ingredienti del mitico “Quarter Pounder”, il panino più celebre della catena (in Italia è conosciuto con il nome di McRoyal DeLuxe). E dunque, il set di candele, come da ricetta, prevede i seguenti profumi: pane, ketchup, sottaceti, formaggio, cipolla, manzo.

Se l’idea di far profumare casa vostra come un panino del McDonald’s vi piaceva, sappiate però che siete in ritardo: la bizzarra e colorata scatola (inutile dire che quelli di McDonald’s, con il packaging, ci sano fare), venduta nella sezione dedicata al fan club del Quarter Pounder (dove potete trovare altre cose, come la collanina a cuore dedicata al vostro panino preferito) è andata sold out.

