McDonald’s lancia una sedia da gaming con tanto di porta hamburger

McDonald's ha lanciato una sedia da gaming in grado di tenere al caldo hamburger e patatine, e noi non possiamo fare a meno di immaginare che odore avrà dopo un paio di usi.

di Luca Venturino 10 Novembre 2022

McDonald’s e il gaming – un rapporto che, vuoi per una certa convenienza stereotipata, vuoi per un effettivo interesse da parte del colosso dagli archi dorati, si sta formando sempre di più. Di recente il marchio di fast food per eccellenza ha avuto la splendida idea di strizzare l’occhio ai suoi clienti amanti dei videogiochi lanciando una sedia davvero speciale, attrezzata per garantire la sopravvivenza anche nelle più lunghe e ardue sessioni di gaming grazie ad appositi spazi per tenere al caldo hamburger e patatine mentre si gioca.

Mai più cibo freddo

Se avete mai avuto la fortuna (o la sfortuna, in base ai propri punti di vista) di vivere una serata di gioco (leggasi cazzeggio) intenso con il proprio gruppo di amichetti nerdacchioni saprete che il dilemma del cibo è uno dei più difficili da risolvere. Di stare senza mangiare non se ne parla proprio, non scherziamo nemmeno. Alzarsi dal tavolo di gioco, dalla scrivania o dal divano di turno per andare a cucinare qualcosa è rischioso e, in base a quanto sono seri i suddetti amichetti, virtualmente impossibile. Rimane l’opzione di ordinare e attendere che il fattorino si presenti alla porta con tutti i ben di Dio che abbiamo scelto, pagarlo frettolosamente, rispondergli “Sì grazie, buona serata anche a te” quando ci chiede se abbiamo della moneta e tornare alla postazione.

Una manciata di minuti più tardi ecco che però emerge il problema: il cibo è diventato freddo. Cazzarola, e adesso? Ecco che McDonald’s interviene per salvare la vita dei nerd di tutto il mondo (beh, o quasi – ma di questo ne parleremo più avanti) grazie alla già citata sedia da gaming. Come accennato, infatti, ai fianchi dello schienale si aprono due ripiani progettati appositamente per custodire le patatine, il panino e il bibitozzo di turno, mantenendoli caldi (bibitozzo escluso, si capisce – peggio delle patatine fritte fredde c’è solo la Coca Cola calda) finché non ci libereremo per dare il prossimo morso.

Ora, le note dolenti: la sedia non ha prezzo. No, non perché sia inestimabile; più semplicemente perché non potete acquistarla (almeno per ora). Per aggiudicarvela, infatti, dovreste partecipare a un contest nato per sponsorizzare un nuovo panino degli archi dorati e tristemente aperto sol ai residenti in Inghilterra, Scozia e Galles. Noialtri, nel frattempo, dovremo inevitabilmente accontentarci di tornare a scegliere tra una delle tre opzioni elencate prima – digiuno, fuga frettolosa in cucina o cibo freddo. Ma guardiamo il lato positivo: vi immaginate l’odore che dovrà emanare dopo un paio di usi?