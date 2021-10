McDonald’s: le voci del menu più costose nel mondo secondo uno studio

di Manuela 20 Ottobre 2021

Quando si parla di McDonald’s, si pensa sempre a pasti veloci ed economici. Eppure tutto dipende da cosa ordiniamo e in quale parte del mondo ordiniamo. Uno studio realizzato da Expensiivity, infatti, ha rivelato quali siano le voci del menu di McDonald’s più costose nel mondo.

Il prodotto di McDonald’s più costoso in assoluto è il Big Mac del Libano: il Grand Chicken Special del Libano, a causa dell’elevata inflazione, costa 27,19 dollari. A seguire troviamo il Signature Charolais & Sauce Aux 2 Moutardes che trovate in vendita in Francia e a Monaco: qui siamo a 14,38 dollari.

Nella top ten troviamo anche l’hamburger israreliano Mega Tokyo: il suo ripieno di funghi fritti e salsa barbecue asiatica costa 13,48 dollari. Subito dopo troviamo il Big Tasy Bacon del Lussemburgo a 9,17 dollari e il Doble McTocineta Cheddat del Venezuela a 10 dollari. Altri paesi cari nella chart sono Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Olanda, Germania e Danimarca.

Pensiamo al Bic Mac dell’Olanda: costa 10,89 dollari. Molto variabile anche il costo della patatine: una confezione di patatine in Israele costa 5,82 dollari, cioè più di un pasto completo per adulti in Russia, Colombia e altri 14 paesi. Per darvi un’idea: nelle Filippine le patatine fritte costano meno di mezzo dollaro, mentre in Turchia e Croazia non arrivano al dollaro. Il prezzo fissato negli USA, invece, è di 3,19 dollari.

Ma ecco la top ten delle voci del menu di McDonald’s più costose al mondo:

Grand Chicken Special del Libano: 27,19 dollari Signature Charolais & Sauce aux 2 Moutardes di Francia e Monaco: 14,38 dollari Big Tasty Smokey Double Bacon di Svizzera e Liechtenstein: 13,56 dollari Mega Tokyo in Israele: 13,48 dollari Dobbel Big Tasty Bacon della Norvegia: 13,36 dollari Double Quarter Pounder Voordeelmenu dell’Olanda: 12,54 dollari Signature Surf’n’Turf della Germania: 12,18 dollari Double McTocineta Cheddar del Venezuela: 10 dollari Homestyle x Henrik Jyrk Tokyo Teriyaki della Danimarca: 9,55 dollari Big Tasty Bacon del Lussemburgo: 9,17 dollari

E per quanto riguada l’Italia? Beh, il prodotto più caro pare essere il Signature Quest de Cabra Double a 8,17 dollari.