McDonald’s: l’ultimo trend su TikTok è sfottere i robot del drive-thru

di Luca Venturino 14 Febbraio 2023

I robot conquisteranno il mondo? Beh, probabilmente sì – ma di sicuro sembra che siano ancora lontani dal conquistare il drive-thru di McDonald’s. Il colosso del fast food è di fatto solo uno della lunga lista di attività che stanno sperimentando con bot dotati di una semplice intelligenza artificiale per prendere ordini telefonici e nelle corsie dedicate agli automobilisti: l’obiettivo, naturalmente, è quello di rendere più rapido ed efficiente il servizio ai clienti tagliando allo stesso tempo i costi (leggete: parte della forza lavoro). La “robottificazione” è già iniziata da tempo, a onore del vero: se vi è capitato di entrare in un punto vendita dagli archi dorati avrete senz’altro notato i totem per le ordinazioni. Se l’introduzione di questi ultimi è stata un successo, però, non si può certo dire lo stesso dei robot del drive-thru – tanto che sfottere i loro malfunzionamenti è diventato un nuovo trend su TikTok.

“Patatine, non sardine!”

Eh sì, pare che una rigorosissima dieta a base di libri di cibernetica e insalate di matematica abbia lasciato i nostri amici robottoni un po’ confusi, tanto che diversi clienti hanno presentato reclami e lamentele a causa delle difficoltà riscontrate al momento di prendere gli ordini. Da qui l’idea dei TikToker di trasformare la frustrazione in contenuti: anziché invocare l’Altissimo per una porzione sbagliata di patatine, gli scontri vocali con robot duri di comprendonio diventano un’occasione per farsi una risata.

Chiaro, prendere per i fondelli una macchina è infinitamente più innocuo che sfottere i lavoratori in carne e ossa – un trend raccapricciante che fortunatamente ha fatto il suo tempo. Molti dei video in questione mostrano i TikToker lottare per ottenere l‘ordine desiderato con robot che capiscono tutt’altro: “Vorrei solo un’acqua grande e una coppa di gelato” spiega una ragazza, il tono di voce incrinato dall’esasperazione.

Il robot, per qualche motivo, ha capito due panetti di burro e quattro pacchetti di ketchup. “McDonald’s, non ce la faccio più” commenta poi la ragazza. “Non ce la facciamo più”. Un altro TikToker si riprende mentre ordina un tè dolce, ma il robot gliene serve addirittura nove. Quello degli ordini eccessivi sembra essere un incidente piuttosto comune: un terzo utente ha pubblicato un video dove il bot aveva aggiunto un gran numero di McNugget, con un conto totale che superava i 250 dollari.

È bene notare che molte delle clip in questione vengono pubblicate con l’ordine già a metà: gli utenti avrebbero potuto sbagliare apposta l’ordine e poi avviare la registrazione fingendo di trovarsi a che fare con un bot incapace. La prospettiva di una conquista robotica ancora lontana, tuttavia, è decisamente più rassicurante.