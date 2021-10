McDonald’s Milano ospita un concerto a sorpresa di Ghali

Concerto a sorpresa al McDonald's del Duomo a Milano per Ghali per il lancio del suo nuovo singolo, "Wallah".

29 Ottobre 2021

Ieri pomeriggio c’è stato un mini concerto di Ghali al McDonald’s del Duomo di Milano. Duplice scopo dell’evento: da una parte si tratta della nuova campagna promozionale del colosso dei fast food, dall’altra del lancio del nuovo singolo del rapper, “Wallah”.

Questo mini concerto non era stato annunciato sui social per evitare assembramenti (sempre vietati a causa delle norme restrittive anti Coronavirus). Tuttavia i fan del rapper milanese sapevano che qualcosa bolliva in pentola: alcune foto pubblicate nelle Stories di Instagram, infatti, avevano fatto ipotizzare che Ghali si sarebbe esibito da quelle parti visto che raffiguravano Ghali in piazza del Duomo, proprio dal lato McDonald’s.

Ecco che così alle cinque del pomeriggio di ieri, Ghali si è affacciato dalla finestra del ristorante e si è esibito in un mini concerto. Il tutto fa parte della campagna pubblicitaria per il nuovo Big Mac. Il celebre panino, infatti, si presenta ora in una veste rinnovata e Ghali fa parte di tale campagna, essendo anche il protagonista di uno spot.

Ma c’è di più. A mezzanotte, su YouTube, era previsto il lancio del nuovo singolo di Ghali, “Wallah” (qui il video ufficiale). Fino ad ora, infatti, si poteva solamente ascoltare una versione modificata della canzone, con parole incomprensibili. In alternativa, comprando un Bg Mac e inquadrando un apposito QR Code, era possibile sentire il testo effettivo, seguendo lo slogan “Lo conosci solo se lo provi: sia il Big Mac sia Wallah”.