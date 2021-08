McDonald’s: ordine da duemila euro diventa virale sui social

di Valentina Dirindin 9 Agosto 2021

Mai ordinare con la fame: evidentemente non conosce questa perla di saggezza l’Australiano diventato virale per aver ordinato da McDonald’s oltre duemila euro di roba. Avete capito bene, duemila euro, pari ai 3400 dollari australiani che questo cliente è riuscito a spendere al fast food, alla faccia delle offerte McManu e dei cheeseburger a un euro.

A pubblicare una copia del fantasmagorico scontrino sui social sono stati i dipendenti del locale, rimasti basiti di fronte all’ordine. Ma che avrà mai chiesto l’Australiano per spendere così tanto? È presto detto: 70 hamburger di Angus, 39 McFamily Boxes, 234 hamburger, 39 confezioni da 20 McNuggets e 69 patatine grandi. Oltre ovviamente a più di 100 bevande, perché tutto questo Mc cibo bisogna pur farlo andare giù.

Roba che se non fossimo in un’epoca pandemica e non sapessimo che la rigorosissima Australia vieta gli assembramenti penseremmo immediatamente a un mega party, anche se ancora così l’ordine sembrerebbe un filo esagerato. La cosa buffa dell’ordine, comunque, rimane quella che sembra essere l’ordinazione finale per chi si è preso la briga di commissionare tutti questi menu: una Vanilla Coke piccola (senza ghiaccio), un Cheeseburger senza sottaceti,e due patatine piccole sono lì sole solette a stridere un po’ nel mega scontrino.