McDonald’s raziona i pomodori in UK, nel Big Tasty una fetta anziché due

di Marco Locatelli 24 Marzo 2022

Altri problemi di approvvigionamento di pomodori per McDonald’s nel Regno Unito che decide di razionarli: nei Big Tasty e Big Tasty Bacon, ad esempio, ci sarà solo una fetta di pomodoro anziché due.

Il menu della popolare catena di fast food non verrà intaccato dallo shortage di pomodori, ma in alcuni panini la quantità del frutto verrà quindi ridotta. E tra i primi ad essere colpiti da questa criticità sono appunto i Big Tasty.

A creare problemi all’approvvigionamento dei pomodori nel Regno Unito diversi fattori, tra questi ovviamente l’invasione russa dell’Ucraina, la Brexit e la pandemia.

“Attualmente stiamo riscontrando una carenza nella nostra fornitura di pomodori – fa sapere un portavoce dell’azienda -. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo i nostri clienti per la pazienza. Stiamo lavorando duramente per risolvere questo problema il più rapidamente possibile.”

Non è la prima volta che il colosso deve combattere contro carenze di cibo: a febbraio, ad esempio, lo scarso approvvigionamento di patate ha colpito i ristoranti in Indonesia, Malaysia e Taiwan.