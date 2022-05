McDonald’s: sarà Kanye West a ridisegnare il packaging di hamburger e patatine

di Manuela 24 Maggio 2022

Sarà Kanye West a ridisegnare il packaging di hamburge e patatine di McDonald’s. No, non è una minaccia. E non ci troviamo neanche un universo alternativo: si tratta di un dato di fatto visto che il rapper ha confermato la cosa sul suo account Instagram.

Nella foto il rapper spiega che sta collaborando con il designer Muji Naoto Fukasawa per reinventare il packaging di McDonald’s. La prima foto riguarda gli hamburger, mentre per la prossima settimana sono previste le patatine.

E mentre si attendono ancora i commenti di McDonald’s in merito a tale collaborazione, ecco che il packaging squadrato riporta alla mente la sua linea di abbigliamento e il suo “stile” di interior design, assolutamente minimalista. Un’altra grande differenza è che il packaging tradizionale prevedeva una confezione a colori vivaci col logo di McDonald’s (quegli archi dorati che stanno scomparendo in Russia), mentre il colore qui è più essenziale, diremmo quasi “color hamburger”.

Perché McDonald’s abbia deciso di lanciare questa collaborazione particolare con Kanye West non è dato da sapere. Di sicuro non può essere solamente perché in passato il rapper aveva annunciato al mondo la sua passione per questa catena di fast food dedicandole anche una poesia (McDonald’s Man). Cioè, almeno ci auguriamo che non sia solo per questo.

In passato Kanye West, insieme all’allora moglie Kim Kardashian, aveva anche descritto su Instagram quale fosse il suo menu preferito (aspetta: che sia una reazione tardiva del rapper alla fine del suo matrimonio? C’è chi si compra una macchina nuova, chi prova una nuova pettinatura e chi, a quanto pare, ridisegna gli imballaggi degli hamburger).

Tornando al suo menu preferito, era composto di:

milkshake

patatine fritte

Chicken McNuggets

salsa barbecue

Kim Kardashian, invece, preferiva:

Chicken McNuggets

shake

patatine fritte

hamburger

torta di mele

[Crediti Foto | Flickr – Diego Quintana]