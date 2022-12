McDonald’s si copre di lana: la trovata di un locale in Polonia

Un McDonald's in Polonia si è completamente coperto di lana: è una trovata per affrontare l'inverno o sotto c'è qualcos'altro?

di Luca Venturino 15 Dicembre 2022

Un makeover decisamente appariscente per affrontare i rigori dell’inverno? Mh, non proprio. Chiaro, in quel di Ustron, cittadina situata nel sud della Polonia, il freddo non scherza: da queste parti infatti le temperature oscillano tendenzialmente tra una media compresa tra i -5 e i -10 gradi Celsius, spingendo gli abitanti e le attività a prepararsi con molta cura all’arrivo della stagione invernale. La trovata del ristorante McDonald’s locale, tuttavia, pare che non abbia nulla (o quasi) a che vedere con il freddo; anche se, avvolto in spessissimi e coloratissimi tendaggi di lana, sembra un avamposto pronto ad affrontare il più rigido gelo siberiano.

Winter makeover in quel di Ustron

Verde, rosa, giallo, nero e chi più ne ha più ne metta – trecce di calda lana posate appositamente per coprire gli iconici archi dorati. Ma attenzione, il makeover invernale non è limitato alle facciate esterne: anche gli interni del locale sono infatti completamente addobbati con del materiale simile (il che, ci tocca ammetterlo, ci sembra un pochino sconveniente: vi immaginate che casino sarà pulire la lana che si macchia di unto e altre schifezze quando, inevitabilmente, qualcuno farà cadere qualche patatina fritta, un panino o la bibita di turno? E vogliamo parlare anche dell’odore? No grazie, dai).

A McDonald’s location in Ustroń, Poland, got a full cardigan makeover, with giant amounts of wool covering the entire building inside & out. According to SWNS, the stunt was intended to promote the location’s new winter menu & took nearly 5 months & 50 workers to pull off. pic.twitter.com/XppxPlYimV — NowThis (@nowthisnews) December 15, 2022

I video e le foto che ritraggono il punto vendita, tutto bello agghindato in colorate trecce di lana, stanno naturalmente facendo il giro del globo; e l’intuizione di molti è quella che si tratti di una simpatica (se non un pochino esagerata) trovata per affrontare il rigore dell’inverno. Insomma, fa così freddo che bisogna coprire le vetrine dei locali? Beh, già che occorre fare 30, tanto vale fare 31.

Si tratta tuttavia di un’idea che, per quanto valida, è di fatto scorretta: si tratta di semplice marketing. Stando a quanto riportato dal The Independent, infatti, l’idea era semplicemente quella di promuovere il nuovo menu invernale – uno stunt pubblicitario che ha richiesto la fatica di circa 50 lavoratori e ben cinque mesi di tempo per essere realizzato.

Rimanendo nel contesto del colosso del fast food, vi ricordiamo che di recente un ristorante in franchise della nota catena è finito nei pasticci per non aver rispettato le leggi inerenti il lavoro minorile; mentre in Russia, dove gli iconici archi dorati della compagnia a stelle e strisce sono stati sostituiti dal brand Vkusno & tochka in seguito allo scoppio della guerra con l’Ucraina, ci si continua ad affannare per trovare degni sostituti dei piatti che hanno reso McDonald’s celebre.