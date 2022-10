McDonald’s sta per lanciare una nuova linea di Happy Meal per adulti

McDonald's vorrebbe convincerci che non siamo troppo vecchi per un Happy Meal e lancia una linea dedicata agli adulti.

di Luca Venturino 3 Ottobre 2022

Fare leva sul meraviglioso – ma inquietante – potere della nostalgia per convincervi che no, anche se quando vi alzate dal divano sussurrate “oplà” e quel dolorino alla schiena vi sta tenendo compagnia da qualche mese non siete affatto troppo vecchi per un Happy Meal. Questa, riassunta in poche (e forse un po’ ciniche) parole, è la strategia commerciale su cui si basa il nuovo lancio griffato McDonald’s, e che introdurrà sul mercato americano una linea di Happy Meal con sorprese per veri adulti. Il colosso a stelle e strisce del fast food, infatti, ha di recente stretto una partnership con il brand di streetwear Cactus Plant Flea Market, che si occuperà per l’appunto di realizzare le sorprese.

La Catcus Plant Flea Market Meal Box sarà disponibile nei punti vendita della catena dal 3 al 30 di ottobre: la confezione si è disfatta dell’iconica tinta monocromo rossa, puntando invece su di un design realizzato con lo stile di CPFM; mentre i giocattoli collezionabili sono basati sui personaggi di Hamburglar, Birdie, Grimace (già noti ai più accaniti esperti degli archi dorati) e Cactus Buddy, mascotte di Cactus Plant. Stando a quanto lasciato trapelare pare che sarà possibile anche acquistare a parte del merchandise nato dalla collaborazione in questione, ma non ci sono ancora informazioni precise al riguardo.

“Stiamo prendendo una delle esperienze più nostalgiche di McDonald’s e la stiamo letteralmente riconfezionando in un nuovo modo che è iper-rilevante per i nostri fan adulti”, ha dichiarato Tariq Hassan, chief marketing officer di McDonald’s. Come dici tu, Tariq – ma tra le sorprese avremmo preferito una mano per compilare il 730.