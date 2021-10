McDonald’s testa il McPlant di finta carne in otto città negli USA

McDonald's lancia per una fase di testing in otto punti vendita americani il McPlant, l'hamburger vegetale fatto di "carne non carne".

di Valentina Dirindin 15 Ottobre 2021

McDonald’s ha annunciato il lancio su piccola scala di un nuovo hamburger a base di finta carne, completamente vegetale. Il “McPlant” – così si chiamerà il nuovo panino della catena di fast food – è stato sviluppato con Beyond Meat e verrà testato in otto punti vendita sparsi nelel città degli Stati Uniti a partire dal prossimo mese.

Un’operazione che, dopo essere stata annunciata ufficialmente, ha fatto immediatamente crescere le azioni di Beyond Meat, già solide visto il successo che la “carne non carne” ha avuto nel corso dell’ultimo anno.

A partire dal 3 novembre, il McPlant sarà dunquedisponibile per un periodo di tempo limitato nei locali selezionati tra cui quelli a Cedar Falls, nell’Iowa; a Irving e Carrollton, in Texas; a Jennings e Lake Charles, in Louisiana; a El Segundo e Manhattan Beach, in California. Il McPlant verrà creato con un mix di piselli, riso, patate e altri ingredienti a base vegetale, servito con un panino ai semi di sesamo e condito con pomodori e una fetta di formaggio americano.

Il comunicato stampa di lancio spiega che, sulla base dell’andamento di questo primo periodo di test, verranno poi sviluppati “futuri aggiornamenti sulla disponibilità di McPlant” nei McDonald’s americani e in quelli di tutto li mondo.