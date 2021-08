McDonald’s Trento, multa per tre clienti senza Green Pas

di Marco Locatelli 19 Agosto 2021

Un uomo e due bambini dai 12 ai 15 anni sono stati multati all’interno di un McDonald’s di Trento sud perché non in possesso del Green Pass.

I tre, dopo aver fatto le ordinazioni ed essersi seduti ad un tavolo all’interno del locale, si sono messi a consumare panini e patatine fritte. Ad un certo punto, però, la polizia locale, in borghese, li ha multati perché non in possesso della certificazione verde.

Nessun dipendente del locale ha controllato se i tre avessero o meno il Green Pass, inoltre non è chiaro perché si siano seduti proprio all’interno considerato che il McDonald’s in questione dispone anche di posti esterni.

I tre si sono visti recapitare una multa di 400 euro (che, se pagata entro 5 giorni, viene ridotta a 280). Stessa sanzione anche per il gestore (qualora dovesse pagarne altre due in giorni diversi, sarà costretto a chiudere per 10 giorni).