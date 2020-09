McDonald’s UK lancia Hat Trick, il triplo cheeseburger

McDonald’s ha annunciato una novità nel suo menu inglese: nei ristoranti del Regno Unito arriva il triplo cheeseburger, chiamato Hat Trick e fatto con ben tre polpette di manzo al 100%. Se non vi bastava il “double”, sappiate che ora la catena di fast food è pronta a fare di più per voi: potete trovare il mega panino in tutti gli stores inglesi a partire da mercoledì 2 settembre.

L’annuncio del triplo cheeseburger nei menu di McDonald’s nel Regno Unito arriva dopo che la catena di fast food aveva sperimentato con successo l’aggiunta del panino a tre piani al suo menu in 60 ristoranti dello Yorkshire nel febbraio 2020. Il pubblico – pare – aveva gradito tutta quell’abbondanza, e così la novità è entrata di diritto nella famiglia di McDonald’s. L’hamburger avrà un costo che partirà da 2 sterline e 19, e verrà servito con cipolle, sottaceti, senape e formaggio.

Il triplo hamburger è già presente nel menu negli Stati Uniti e in Australia, ma è la prima volta che viene aggiunto in maniera permanente a un menu europeo: staremo diventando più simili ai cugini d’Oltreoceano per quanto riguarda le abitudini alimentari? Ai posteri l’ardua sentenza.

