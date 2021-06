McDonald’s: un Chicken McNuggets è stato venduto a 100mila dollari su Ebay

100mila dollari per comprare su Ebay una singola pepita di Chicken McNuggets di McDonald’s. Quella che può sembrare (sì, siamo d’accordo, non “può sembrare” ma è a tutti gli effetti) una follia è dovuta al fatto che quella crocchetta di pollo lì aveva una straordinaria con i personaggi del videogioco multigiocatore “Among Us”.

Il videogioco prevede che un gruppo di giocatori si trovino in un’ambientazione spaziale, vestiti con delle tute che sembrano un po’ quelle dei Minions. E in effetti, il McNuggets più caro del mondo aveva proprio la forma di uno di questi personaggini in tuta.

Così, gli appassionati si sono battuti a colpi di offerte sul celebre sito di aste, fino ad arrivare all’incredibile cifra di 99.997 dollari. Ora resta da capire come e dove conserverà questa crocchetta da collezione il fortunato compratore (che ha spuntato l’acquisto avendo la meglio su oltre 180 offerenti, pare), ma quel che di certo sappiamo è che il venditore statunitense Polizna, che ha avuto l’intuizione di non mangiarsi il suo Chicken McNuggets ma di venderlo all’asta, si sta sfregando le mani.

Peraltro, il venditore è stato attentissimo alla conservazione della sua pepita d’oro (letteralmente, verrebbe da dire) e ha spiegato agli acquirenti che l’avrebbe congelato e consegnata prima della sua scadenza.

