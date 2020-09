McDonald’s: un intero menu conservato per vent’anni, il risultato su TikTok

Bisogna essere dei veri collezionisti per conservare un intero menu di McDonald’s per oltre vent’anni. Lo scopo, poi, parrebbe inutile, se non fosse che oggi c’è TikTok, e un video che mostra la propria collezione di hamburger e patatine vintage potrebbe diventare virale.

In effetti, il video postato da Aly Sherb sul social più giovane e di tendenza del momento, ha raggiunto velocemente oltre 500mila like.

Il contenuto? La nonna di Aly svela un prezioso segreto, custodito per oltre vent’anni in una scatola di scarpe (non immaginiamo dove possa essere stata tenuta per non essere attaccata da insetti o topi). Dentro quella scatola non c’erano ricordi, fotografie o oggetti preziosi, ma un menu di McDonald’s.

Patatine, hamburger e compagnia bella che l’arzilla nonnina mostra orgogliosa dopo ventiquattro anni di gelosa conservazione.

E, fatto ancora più inquietante dell’aver tenuto così a lungo un pasto di McDonald’s in una scatola, c’è il fatto che né l’hamburger né le patatine sembrano avere in alcun modo patito il trascorrere del tempo. Anche la signora sembra stupita mentre mostra il suo cimelio: il pane non si è rotto, dice, e anche l’hamburger sembra perfetto.

Tutto è intatto, tutto ha un aspetto probabilmente molto simile a quello di vent’anni fa (nonnina a parte, naturalmente).

[Fonte: Il Mattino]