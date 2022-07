McDonald’s, un ristorante in Arizona ha gli archi blu anziché gialli: è l’unico al mondo

di Luca Venturino 27 Luglio 2022

Gli archi dorati sono McDonald’s: convessità alte e gentili che riprendono la M del nome, si tratta di un simbolo diventato nel corso degli anni sinonimo di hamburger, patatine e Happy Meal. Un singolo ristorante, tuttavia, si è ribellato a questa dittatura cromatica e deciso di adottare degli archi blu brillante anziché gialli: ci troviamo a Sedona, cittadina che giace nel mezzo del deserto dell’Arizona, nel cuore più selvaggio degli Stati Uniti d’America.

Importante notare che, di fatto, il logo rimane assolutamente lo stesso: archi alti a formare una M – non abbiamo tra le mani una piena rivisitazione come nel caso del sostituto in Russia, che di fatto si trovò ad affrontare il difficile compito di tagliare i rapporti con il colosso a stelle strisce pur mantenendo vivo il suo appeal. No, tutt’altro – il ristorante di Sedona mostra gli stessi archi a cui siamo abituati, solo semplicemente di colore diverso. Quando il punto vendita in questione venne aperto nell’ormai lontano 1993, infatti, i funzionari locali erano preoccupati che un logo dai colori così vivaci avrebbe potuto offuscare lo splendido scenario circostante: la cittadina di Sedona è infatti famosa per la sua straordinaria bellezza naturale, con la roccia rossa che la cinge in un abbraccio montuoso.

Tutti gli edifici devono di fatto sottostare ad alcune regole – certi colori sono infatti tuttora vietati – di modo che nessuna struttura artificiale di intrometta nello spettacolo della natura. Il turchese è decisamente più gentile e meno appariscente del giallo dorato a cui siamo abituati – peccato che l’intenzione di farlo diventare più “anonimo” non abbia fatto altro che renderlo ancora più interessante, con branchi di turisti che affollano il fast food per farsi un selfie con il logo unico.