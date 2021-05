Meetic lancia le video lezioni di cucina per single

Nonostante la riapertura – seppur ancora parziale – di bar e ristoranti, sono ancora molti gli italiani che prediligono un appuntamento fra le mura domestiche. E così Meetic propone a tutti i single un evento online completamente gratuito per insegnare a tutti i single come cucinare il piatto perfetto per un appuntamento indimenticabile.

L’evento, il primo di un format con tre appuntamenti, è fissato per venerdì 14 maggio direttamente su Zoom, quindi fruibile comodamente a casa dalla propria cucina. Un’ occasione perfetta non solo per imparare a cucinare in vista di un appuntamento galante, ma anche un modo semplice e divertente per incontrare nuove persone.

Questa serie di tre insoliti eventi nasce grazie alla collaborazione tra Meetic e Chef Passport, che dal 2019 organizza corsi e masterclass per tutti coloro che desiderano diventare degli esperti ai fornelli. L’evento consisterà in una video lezione di cucina interattiva di 60 minuti con uno chef professionista del roster della prestigiosa scuola di cucina. Seguirà poi una cena virtuale di 30 minuti in cui i single potranno assaggiare i piatti che hanno preparato e conoscere meglio gli altri partecipanti. La lezione sarà animata da uno speciale host che sarà online per intrattenere i partecipanti e aiutare a rompere il ghiaccio.

Ai cuochi in erba, che desiderano cimentarsi in questa prova, è richiesto esclusivamente di portare i loro utensili da cucina e munirsi di qualche semplice ingrediente prima di collegarsi per condividere un momento divertente e unico.

Partecipare è semplicissimo, basta iscriversi con pochi click al seguente link e seguire tutte le istruzioni del caso. La prima lezione di cucina con ChefPassport e Meetic è prevista venerdì 14/05, gli altri appuntamenti si terranno invece il 25 maggio e il 4 giugno.