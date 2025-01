Meghan Markle lancia il trailer della sua nuova serie tv in cucina

Nella lista delle cose di cui non sentivamo il bisogno nel 2025, c’è sicuramente lei: la nuova serie tv di Meghan Markle. Dal 15 gennaio With Love, Meghan sarà disponibile su Netflix, a raccontarci le sue ricette, il suo buon gusto, le sue pillole di lifestyle. Dopo le produzioni soporifere e auto commiserative, dopo i podcast che nessuno ha ascoltato, c’era bisogno di una ventata di novità. Così la Duchessa di Sussex si mette ai fornelli in compagnia di celebrità, chef, e pure marito/principe. Fallendo, ancora una volta, nel tentativo di mostrarsi come una di noi.

Media royalty

Dalle fredde stanze di Buckingham Palace alla calda e generosa California, la coppia più chiacchierata a sprazzi prima, dopo e durante la pandemia non manca mai di ricordarci della sua esistenza. I mezzi a disposizione sono tanti, e la sua presenza si moltiplica a seconda delle preferenze dei consumatori: vedere, ascoltare o cliccare? Principe Harry e consorte infatti sono tanto più rilevanti in quell’universo parallelo che si chiama multimedia.

C’è stato l’esilio auto indotto, le interviste “esplosive”, i tentativi andati così così di serie tv e podcast. Non si può restare in silenzio troppo a lungo, guai che ci si dimentichi di noi. Così, nonostante le ripetute e manifeste richieste di privacy, ogni tot c’è bisogno di nuovi contenuti. A partire dai social media: dopo sette anni di imperdonabile assenza infatti, Meghan Markle ha fatto ritorno su Instagram. Il suo account personale @meghan attivo da qualche giorno ha solo un paio di post (lei che corre sulla spiaggia, il trailer del nuovo show), commenti disattivati e quasi 1 milione e mezzo di follower.

Il nuovo show “With love, Megan”

Ma torniamo alla sostanza dello show: di cosa parla? Chi non ha Netflix può andarsi a vedere il trailer su Youtube, anche se non serve molta immaginazione a riguardo. With Love, Meghan si inserisce in quel filone di documentari aspirazionali alla Goop, in cui donne belle, famose, facoltose e tendenzialmente bianche (o sbiancate) propongono il loro stile di vita. Ça va sans dire, è di quelli irraggiungibili.

In questo contesto dettagli quali agiatezza e accessibilità a risorse e conoscenze vengono sempre sottintesi, come se fosse credibile che una così si metta in cucina e una volta spenti i riflettori la pulisca pure. In questa imminente produzione Netflix vediamo la Duchessa operativa dal fiorista, nell’orto, fra le arnie. La seguiamo preparare leccornie per i suoi amici/ospiti famosi, fra cui Mindy Kaling e Alice Waters. Stendiamo la pasta, decoriamo ciambelle, brindiamo insieme a lei.

Ma rimaniamo comunque lontano, spettatori di quella luce dorata che brilla solo su poche, selezionatissime teste. Le stesse che poi possono permettersi di fare quello che vogliono, anche totalmente a caso. Come ad esempio cucinare in tv o dare lezioni di ikebana, o peggio pillole di saggezza, mostrandosi in maniera compulsiva e totalmente distaccata da quella che è la vita reale. E no, non reale in quel senso lì che tocca a pochi eletti, o nati o sposati a quello giusto. Nel senso di noi poveri cristi sintonizzati sull’ennesimo programma che non serve davvero a nessuno.