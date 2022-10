Meghan Markle: nuove accuse di arroganza al ristorante

di Valentina Dirindin 23 Ottobre 2022

Chissà se è vero che Meghan Markle è la persona più arrogante e spocchiosa del mondo, come appare dai racconti e dalle accuse di qualche persona, o se semplicemente è il bersaglio preferito di chi ha voglia di fare un po’ di gossip cattivo. In ogni caso, si moltiplicano le dicerie in questo senso nei suoi confronti. L’ultima in ordine di tempo la vuole davvero antipatica in un ristorante, ai tempi in cui era ancora solo la fidanzata del Principe Harry, e il matrimonio e la Megixt non erano neanche ancora nell’aria.

A raccontare l’episodio è l’ex maître Michael Cecchi-Azzolina che nel suo prossimo libro di memorie, “Your Table is Ready: Tales of a New York City Maître D'” racconta qualche aneddoto pungente sui vip e le celebrità che ha incontrato nella sua lunga vita professionale nei migliori ristoranti di New York. Tra questi – svela in anteprima il Daily Mail – ce n’è appunto uno che riguarda Meghan Markle, che racconta di quanto sia stata arrogante e aggressiva nel pretendere un tavolo in un locale.

A quanto racconta l’ex maitre-scrittore, Meghan Markle arrivò al ristorante venti minuti in anticipo rispetto alla sua prenotazione, accompagnata dal suo agente. Alla richiesta di attendere per il tavolo, l’agente – racconta Cecchi-Azzolina – si è comportato in maniera piuttosto aggressiva con lo staff: “Sapete che lei sta uscendo con il principe Harry e sta per diventare una duchessa?”, pare abbia affermato, pretendendo un’area privata per l’attesa del tavolo.

“Il mio primo impulso è stato quello di ridere”, dice Cecchi-Azzolina, che in effetti oggi, con quell’aneddoto, due risate se le fa, considerato la spinta che avranno sulle vendite del suo nuovo libro.