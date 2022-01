Melinda rileva AD Chini, azienda leader nei trasformati di frutta

di Marco Locatelli 25 Gennaio 2022

Consorzio Melinda ha ufficializzato a fine 2021 l’acquisizione di AD Chini, azienda leader nella produzione di trasformati a base di frutta. Dall’acquisizione è nata “Melinda trasformati”, denominazione provvisoria del ramo aziendale.

AD Chini srl, che ha sede a Cles, proprio come Melinda, è stata fondata nel 1988 da Danilo e Adriana Chini e guidata poi dalle figlie Elisa e Valentina Chini. L’azienda ha chiuso il 2021 con l’esercizio in positivo e una crescita del 5%, nel 2020 il fatturato è stato di 14,2 milioni di euro.

Dopo una prima fase di consolidamento, è previsto un ampliamento dell’offerta attuale. “Melinda trasformati” verrà gestita come una business unit autonoma di Consorzio Melinda.

“Una sfida che siamo pronti ad affrontare – spiega Paolo Gerevini, direttore generale di Melinda ai microfoni di Fruitbook magazine -. Posizionamento del brand, logica distributiva, vendite, sono aspetti che abbiamo analizzato a fondo prima di affrontare l’acquisizione. Rileviamo un’azienda in piena salute, ben gestita nel corso della sua storia, cresciuta ed arrivata ad essere leader del proprio mercato grazie all’utilizzo di una marca che oggi in Italia, nel settore dell’ortofrutta, non ha rivali. L’ambizione è quella di farla crescere ulteriormente valorizzando ancor più la qualità superiore delle nostre mele, ingrediente principale di tutti i prodotti e ambasciatrice del nostro territorio in tutto il mondo”.