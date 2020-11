Mense: i menu gluten free di Elior arrivano nella ristorazione collettiva

Se soffrite di celiachia e dovete mangiare nella mensa aziendale, buone notizie in vista: arrivano i menu gluten free di Elior nelle mense. Si tratta di una prima assoluta nel settore della ristorazione collettiva, con tanto di esclusiva di un anno.

Elior, la multinazionale francese che si occupa della ristorazione collettiva, ha infatti siglato un accordo con l’Associazione italiana celiachia. Sui pasti confezionati che verranno serviti nei ristoranti aziendali, sarà apposto l’apposito marchio della “Spiga Barrata”. I pasti così contrassegnati rispetteranno gli standard gluten free di Aic: i commensali potranno così consumarli tranquillamente.

Inoltre Elior potrà usare il marchio in esclusiva per un anno. Ovviamente i pasti senza glutine dovranno prima superare il vaglio delle verifiche di Aic. Grazie ad essi i celiaci potranno pranzare in sicurezza nei ristoranti aziendali, grazie anche a menu vari fra cui scegliere.

Per poter ottenere la licenza della Spiga Barrata, Elior ha dovuto sottoporsi ai controlli di Aic. Fra le altre cose, l’Associazione ha eseguito delle verifiche nella cucina centrale di Zola Predosa: lo stabilimento ha creato una linea apposita per i pasti gluten free, adottando anche protocolli di sicurezza per la produzione di pasti pronti confezionati in atmosfera protettiva adatti per l’alimentazione celiaca.