Menu delle compagnie aeree: questi sono i più sani

A vincere il primato delle compagnie aeree con i menu più sani sono Alaska Airlines e Air Canada. Un nuovo studio sui pasti serviti dalle compagnie aeree ha esaminato le proposte di 11 compagnie aeree del Nord America, e ha decretato che queste due compagine hanno i menu più salutari. In particolare,

Alaska Airlines è stata elogiata per la sua trasparenza e per i passi compiuti verso scelte più ecologiche, mentre Air Canada è stata definita “innovativa” nel cercare opzioni più salutari di ristorazione.

Lo studio, condotto da Diet Detective e il Food Policy Center del Hunter College di New York, ha assegnato punteggi basati su criteri tra cui calorie , livelli di sodio , proprietà nutritive e qualità dell’acqua.

La quantità media di calorie per ogni voce del menu delle diverse compagnie aeree è 375, ed è anche venuto fuori che il cibo sugli aerei ha livelli di sodio più alti del normale, visto che il sale utilizzato per esaltare i sapori poiché le nostre papille gustative e i nostri sensi sono attenuati in quota.

Secondo lo studio, il pasto medio delle compagnie aeree ha più di 800 milligrammi di sodio – oltre il 40% del limite giornaliero di 2.000 milligrammi stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità.

[Fonte: Food Insider]